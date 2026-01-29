Ричмонд
Сушилка для рук вспыхнула в школе Невского района

Никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Пожар случился в школе № 693 в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Возгорание в учебном учреждении на Нерчинской улице произошло утром 29 января. Вспыхнула сушилка для рук в раздевалке спортивного зала на втором этаже.

— Пламя удалось потушить собственными силами еще до приезда спасателей, — уточнили спасатели.

Тем не менее, всех учеников эвакуировали. Их отвели в соседний корпус школа. К счастью, никто не пострадал. Подробности произошедшего устанавливаются компетентными органами.

Ранее «КП-Петербург» писала, что домашние животные погибли в пожаре в частном доме под Гатчиной.