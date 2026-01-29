Сушилка для рук вспыхнула в школе Невского района

Пожар случился в школе № 693 в Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Возгорание в учебном учреждении на Нерчинской улице произошло утром 29 января. Вспыхнула сушилка для рук в раздевалке спортивного зала на втором этаже.
— Пламя удалось потушить собственными силами еще до приезда спасателей, — уточнили спасатели.
Тем не менее, всех учеников эвакуировали. Их отвели в соседний корпус школа. К счастью, никто не пострадал. Подробности произошедшего устанавливаются компетентными органами.
