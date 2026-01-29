Ричмонд
Эксперт назвал возможную причину гибели постояльцев интерната в Кузбассе

Академик РАН Нетесов: люди в интернате в Кузбассе могли умереть из-за гриппа.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Вспышка гриппа в психоневрологическом интернате в городе Прокопьевске Кемеровской области могла привести к повышенной смертности среди его постояльцев в январе, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.

«Грипп приводит к повышенной смертности в группах риска, и в основном это сердечно-сосудистые заболевания и пневмонии. Девять человек в одном месте — это, конечно, несколько странновато, но с другой стороны, у них явно были очень серьезные хронические заболевания и это вполне может объяснять ситуацию», — сказал собеседник агентства.

По словам эксперта, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в эпидемию гриппа в целом сильно возрастает.

«Например, в США, в год от последствий гриппа умирает 35 тысяч человек в стране. Соответственно, у нас может умирать примерно 15 тысяч человек», — добавил Нетесов.

Минтруда и соцзащиты Кузбасса в четверг со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило, что в январе в Прокопьевском интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями умерли девять постояльцев. Ранее минздрав региона сообщал, что в интернате внебольничная пневмония была выявлена у двух человек, а положительные пробы на вирус гриппа А у 46 проживающих. По факту массовой заболеваемости гриппом в интернате следователи СК возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

