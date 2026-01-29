Эксперт назвал возможную причину гибели постояльцев интерната в Кузбассе

Минтруда и соцзащиты Кузбасса в четверг со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило, что в январе в Прокопьевском интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями умерли девять постояльцев. Ранее минздрав региона сообщал, что в интернате внебольничная пневмония была выявлена у двух человек, а положительные пробы на вирус гриппа А у 46 проживающих. По факту массовой заболеваемости гриппом в интернате следователи СК возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.