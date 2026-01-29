Губернатор Кузбасса прокомментировал смерть подопечных в интернате Прокопьевска

В своём Telegram-канале глава региона назвал произошедшее «тяжёлой информацией» и подчеркнул, что речь идёт о судьбах тяжело больных людей и человеческих жизнях.
«На ситуацию мы отреагировали сразу. На месте с 24 января работает комиссия Министерства труда и социальной защиты Кузбасса. Материалы, которые требуют проверки, направлены в правоохранительные органы», — сообщил Сердюк.
По его словам, каждый летальный случай требует детального и внимательного разбора, независимо от возраста и состояния здоровья подопечных. Губернатор также заявил, что по возвращении в регион проведёт штаб с участием профильных ведомств, депутатов и представителей общественности.
«Примем конкретные решения как по этой ситуации, так и по работе подобных социальных учреждений в целом. О дальнейших шагах и результатах буду информировать», — добавил он.
Ранее стало известно о массовой заболеваемости гриппом типа А в Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами. Заболели 46 постояльцев, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. По словам заболевших, у них наблюдались высокая температура до 40 градусов, сильные головные боли и ломота в теле.
В январе в учреждении умерли девять подопечных. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс на фоне недавнего скандала в регионе, связанного с так называемым роддомом смерти, где в новогодние праздники погибли младенцы. Тогда сообщалось, что санитарки выполняли обязанности медсестёр.