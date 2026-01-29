Губернатор Кузбасса прокомментировал смерть подопечных в интернате Прокопьевска

Ранее стало известно о массовой заболеваемости гриппом типа А в Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами. Заболели 46 постояльцев, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. По словам заболевших, у них наблюдались высокая температура до 40 градусов, сильные головные боли и ломота в теле.