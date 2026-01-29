Сгнившие овощи, тухлая рыба, заплесневевшая курица — такой едой кормили пациентов кузбасского дома-интерната

Пациенты рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ, что на около 500 проживающих работало только 2 повара и 1 сотрудник, который разносил всю еду по палатам: часто протухшую, сырую и с ароматом гнили. Испорченные продукты не выбрасывали, а готовили из них еду. На кухне и в кладовке были полчища тараканов, но насекомых не выводили.
По словам пациентов, на фоне нехватки персонала людей увольняли незаконно, находя для этого разные поводы. Так, уволили кладовщика за то, что якобы не проводил инвентаризацию. Сотрудницу через суд восстановили в должности, выплатили неустойки. Перед проверками дом-интернат приводили в порядок: закупали свежие, качественные продукты, стелили новое бельё.