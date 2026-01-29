Смертельное ДТП с участием внедорожника и легковой машины произошло в Зернограде

Смертельное ДТП случилось ночью в Зернограде, сообщили 29 января в управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла около 3:05 на улице Советской. Предварительно, 21-летний водитель внедорожника «Танк 300», на перекрестке не предоставил преимущество транспорту, имеющему право проезда. После этого последовало столкновение с легковой машиной «Хендай Акцент» (Hyundai Accent).
— 26-летний водитель «Хендай Акцент» находился в состоянии алкогольного опьянения. В салоне его автомобиля пострадал 19-летний пассажир, еще один 41-летний пассажир скончался на месте происшествия, — рассказали в управлении Госавтоинспекции.
На данный момент следователи МВД выясняют детали ДТП.
Водителям напоминают: перекресток — зона повышенной опасности, нужно строго соблюдать сигналы светофора и знаки приоритета. За рулем требуются внимание и осторожность.
