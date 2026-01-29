Смертельное ДТП с участием внедорожника и легковой машины произошло в Зернограде

Авария произошла около 3:05 на улице Советской. Предварительно, 21-летний водитель внедорожника «Танк 300», на перекрестке не предоставил преимущество транспорту, имеющему право проезда. После этого последовало столкновение с легковой машиной «Хендай Акцент» (Hyundai Accent).