В Калининграде подростков ждет суд за разбой и кражи

По версии следствия, в ночь на 18 декабря 2024 года у ТЦ по улице Театральной в Калининграде трое пьяных подростков избили 16-летнюю девушку и 18-летнего знакомого, надругались над ними, причинили телесные повреждения, девушке угрожали ножом, а также похитили у потерпевших телефоны и деньги.