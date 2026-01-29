Предполагаемому лидеру ОПГ «Казаевские» не могут огласить приговор — он не явился в суд

Обвинение против Казаева оставалось без изменения. По версии следствия, он причастен к убийству другого участника своей же ОПГ — Панова — за пропажу 70 тыс. рублей в 1997 году. Мужчину заподозрили в краже недельной выручки от подконтрольных ОПГ фирм. Его пытали, прострелили ногу, а затем задушили. Труп после этого выбросили в Волгу.