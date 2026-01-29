Предполагаемому лидеру ОПГ «Казаевские» не могут огласить приговор — он не явился в суд

Ранее присяжные уже вынесли Казаеву оправдательный приговор, и сразу после оглашения вердикта его отпустили на свободу.
«По имеющейся у нас информации, Казаев не явился, потому что испугался сотрудников полиции. На данный момент он где-то у родственников. Просил меня передать, будут ли на этом заседании снова оперативники. Он боится неправомерного задержания ввиду перенесенного стресса от нахождения под стражей», — рассказал адвокат обвиняемого Сергей Николаев.
Прокурор внесла ходатайство об оглашении приговора без подсудимого, однако просьбу не поддержали защитники. Суд постановил отложить оглашение, а заседание перенесли на другой день, чтобы адвокат еще раз попробовал уговорить Казаева прийти в суд.
Ранее «Татар-информ» писал о первой попытке осудить Казаева. Дело стартовало в 2024 году, и присяжные оправдали его только по части эпизодов. При этом Казаева признали виновным в убийстве, совершенном в 1997 году, и приговорили к 13 годам строгого режима. Приговор удалось обжаловать, и Казаев снова оказался в суде.
Обвинение против Казаева оставалось без изменения. По версии следствия, он причастен к убийству другого участника своей же ОПГ — Панова — за пропажу 70 тыс. рублей в 1997 году. Мужчину заподозрили в краже недельной выручки от подконтрольных ОПГ фирм. Его пытали, прострелили ногу, а затем задушили. Труп после этого выбросили в Волгу.
Кроме того, Казаев, предположительно, совершил два покушения на конкурентов внутри ОПГ — Паршенкова и Бикбулатова. Паршенкова зарезали, а после закопали в неизвестном месте. Бикбулатова расстреляли в кафе. Несмотря на попадание в голову, он выжил.