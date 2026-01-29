Ричмонд
Задержан замглавы Лискинского района Воронежской области Дмитрий Афанасенко

Пока правоохранительные органы не дают официальных комментариев.

Источник: Комсомольская правда

В поле зрения правоохранителей попал заместитель главы администрации Лискинского района Воронежской области Дмитрий Афанасенко. Он является руководителем отдела программ и развития сельских территорий.

Прошла информация, что чиновник задержан 29 января. Официальных комментариев от правоохранителей и администрации района по подтверждению ее или опровержению пока не поступало.

Однако, по словам источника, близкого к ситуации, речь может идти о возможном получении взятки. Мера процессуального статуса чиновника также не разглашается.