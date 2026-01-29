Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две трагедии за один вечер: в Башкирии огонь погубил женщину и мужчину

В Башкирии двух пожарах погибли женщина и мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 28 января, в двух районах Башкирии произошли пожары в частных жилых домах, унесшие жизни двух человек. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, в Учалинском районе погибла 65-летняя женщина, а в Бураевском районе — 63-летний мужчина.

По данным ведомства, с начала этого года на территории республики произошло 372 пожара, в результате которых погибли уже 17 человек.

Спасатели напомнили основные правила пожарной безопасности: необходимо регулярно проверять бытовую технику и состояние электропроводки, не перегружать розетки, хранить спички и зажигалки в недоступном для детей месте, никогда не возвращаться в загорающееся здание и устанавливать в жилье автономные датчики дыма. В ГК ЧС граждан беречь себя и своих близких.

— Берегите себя и своих близких! — призвали в ГК ЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.