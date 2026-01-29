Две трагедии за один вечер: в Башкирии огонь погубил женщину и мужчину

Вчера вечером, 28 января, в двух районах Башкирии произошли пожары в частных жилых домах, унесшие жизни двух человек. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, в Учалинском районе погибла 65-летняя женщина, а в Бураевском районе — 63-летний мужчина.
По данным ведомства, с начала этого года на территории республики произошло 372 пожара, в результате которых погибли уже 17 человек.
Спасатели напомнили основные правила пожарной безопасности: необходимо регулярно проверять бытовую технику и состояние электропроводки, не перегружать розетки, хранить спички и зажигалки в недоступном для детей месте, никогда не возвращаться в загорающееся здание и устанавливать в жилье автономные датчики дыма. В ГК ЧС граждан беречь себя и своих близких.
— Берегите себя и своих близких! — призвали в ГК ЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.