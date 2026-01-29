Ричмонд
В массовом ДТП под Воронежем пострадали два человека

На воронежской трассе столкнулись четыре автомобиля.

Источник: ГАИ Воронежской области

Cотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового ДТП в Острогожском районе Воронежской области. Столкновение произошло днем 28 января примерно в 11.50.

На 72-м километре автодороги «Воронеж-Луганск», по предварительным данным дорожной полиции, 31-летний водитель автомобиля «Джили Эмгранд» не учел погодные условия на дороге, не справился с управлением и столкнулся с «Пежо Боксер», который от удара вылетел в кювет. После этого «Джили Эмгранд» на встречной полосе врезался в «Хендэ Солярис» и «Шевроле Ланос».

В аварии пострадали два человека — 33-летний водитель «Хендэ Солярис» и 39-летний пассажир «Джили Эмгранд», их доставили в больницу.