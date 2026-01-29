В массовом ДТП под Воронежем пострадали два человека

На 72-м километре автодороги «Воронеж-Луганск», по предварительным данным дорожной полиции, 31-летний водитель автомобиля «Джили Эмгранд» не учел погодные условия на дороге, не справился с управлением и столкнулся с «Пежо Боксер», который от удара вылетел в кювет. После этого «Джили Эмгранд» на встречной полосе врезался в «Хендэ Солярис» и «Шевроле Ланос».