В Белгородской области при атаке дронов ВСУ погиб сотрудник МЧС

Шебекинский городской округ подвергся атаке 13 украинских беспилотников, в результате которой в селе Новая Таволжанка погиб сотрудник МЧС. Помощник начальника караула Владимир Мартынюк получил смертельные ранения при ударе двух дронов по легковому автомобилю.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате удара украинских беспилотников по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа погиб сотрудник МЧС, старший сержант внутренней службы Владимир Мартынюк. Об этом сообщает «Российская газета».

Трагедия произошла, когда два дрона атаковали легковой автомобиль, в котором находился 33-летний спасатель. В спасательном ведомстве сообщили, что полученные им травмы оказались смертельными.

Владимир Мартынюк работал в пожарной охране с 2021 года. В 2022-м он возглавил отделение 52-й пожарно-спасательной части в Шебекине, а в мае 2024 года был назначен помощником начальника караула. Владимир неоднократно выезжал на места обстрелов для ликвидации последствий и участвовал в эвакуации мирных жителей.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, всего за минувшие сутки Шебекинский городской округ был атакован 13 беспилотниками, семь из которых удалось сбить или подавить средствами ПВО. Помимо Новой Таволжанки, под удары попали город Шебекино и село Мешковое.