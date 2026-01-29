В Белгородской области при атаке дронов ВСУ погиб сотрудник МЧС

Владимир Мартынюк работал в пожарной охране с 2021 года. В 2022-м он возглавил отделение 52-й пожарно-спасательной части в Шебекине, а в мае 2024 года был назначен помощником начальника караула. Владимир неоднократно выезжал на места обстрелов для ликвидации последствий и участвовал в эвакуации мирных жителей.