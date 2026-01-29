Следователи ужесточили квалификацию дела о смерти постояльцев интерната

Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.
Изначально дело квалифицировали по ст. 236 Уголовного кодекса — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий.
Следственный комитет сообщил, что в интернате была вспышка гриппа — его выявили у 46 проживающих. Следователи установили, что инфекция распространилась из-за ненадлежащего исполнения обязанностей работниками учреждения.
Смерть девяти человек была зафиксирована за январь. Причиной смерти семи из них были названы проблемы с сердцем. СК указал, что состояние как минимум трех погибших ухудшилось вследствие заболевания.