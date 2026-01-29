При строительстве объекта под Воронежем похитили более 80 млн руб

В 2020 году Воронежская индустриальная компания заключила контракт на возведение объекта с фирмой, директор которой привлек для выполнения работ знакомого и заключил ряд договоров с подконтрольной субподрядной организацией на поставку щебня, песка, асфальтобетонной смеси и других материалов.