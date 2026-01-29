При строительстве объекта под Воронежем похитили более 80 млн руб

В Воронеже будут судить двух мужчин за мошенничество в особо крупном размере при строительстве объекта инфраструктуры в особой экономической зоне в Новоусманском районе.
В 2020 году Воронежская индустриальная компания заключила контракт на возведение объекта с фирмой, директор которой привлек для выполнения работ знакомого и заключил ряд договоров с подконтрольной субподрядной организацией на поставку щебня, песка, асфальтобетонной смеси и других материалов.
Объект построили, правда, из материалов, худшего качества и более дешевых, чем было заявлено в отчетных документах. За работу Воронежская индустриальная компания перечислила на счет субподрядчика более 80 млн рублей.
— Причинен ущерб в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Воронежа, кроме того, прокуратура района предъявила иск в суд о взыскании с обвиняемых суммы причиненного ущерба, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.