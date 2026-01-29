Бывшему главе омской Гострудинспекции вынесли приговор

Бывшему начальнику инспекции назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, мужчине запретили в течение двух лет занимать государственные должности, связанные с властными или административными полномочиями. Суд постановил конфисковать теплицу как предмет взятки. Приговор пока не вступил в силу.