Бывшему главе омской Гострудинспекции вынесли приговор

Кировский райсуд Омска огласил приговор экс-начальнику отдела Государственной инспекции труда региона. Мужчину признали виновным в получении взятки через посредника, об этом сообщили в облпрокуратуре 29 января.
29 мая 2025 года чиновнику передали от заместителя гендиректора одного из акционерных обществ взятку. Речь идет о теплице стоимостью почти 38 тысяч рублей. Взамен фигурант пообещал привлечь к административной ответственности не юридическое лицо компании, а конкретного сотрудника. Так планировали снизить финансовые потери предприятия.
«Вину в совершении преступления подсудимый не признал, при этом денежные средства, равные стоимости полученной теплицы, перевел на счет организации», — говорится в сообщении.
Бывшему начальнику инспекции назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, мужчине запретили в течение двух лет занимать государственные должности, связанные с властными или административными полномочиями. Суд постановил конфисковать теплицу как предмет взятки. Приговор пока не вступил в силу.
