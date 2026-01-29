Четыре кубометра кирпичей и тряпок: в Краснодаре вторые сутки устраняют засор канализации

— Из колодцев извлекли 4 кубометра мусора. Под землей образовалась плотная пробка из кусков кирпича, фрагментов стройматериалов и синтетических тряпок. Ситуацию усугубило огромное количество влажных салфеток и средств гигиены. Все эти предметы категорически запрещено выбрасывать в канализацию, но именно они стали причиной коммунального коллапса, — сообщили в «Росводоканал Краснодар».