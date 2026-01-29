Четыре кубометра кирпичей и тряпок: в Краснодаре вторые сутки устраняют засор канализации

Коммуналщики продолжают масштабные работы на пересечении улиц имени 40-летия Победы и Героев Разведчиков. Аварийно-восстановительная бригада уже больше суток борется с серьезным засором на сетях водоотведения.
— Из колодцев извлекли 4 кубометра мусора. Под землей образовалась плотная пробка из кусков кирпича, фрагментов стройматериалов и синтетических тряпок. Ситуацию усугубило огромное количество влажных салфеток и средств гигиены. Все эти предметы категорически запрещено выбрасывать в канализацию, но именно они стали причиной коммунального коллапса, — сообщили в «Росводоканал Краснодар».
Напомним, авария на перекрестке случилась еще вечером 27 января. Оживленный участок улицы быстро превратился в «зловонное озеро». Из-за прорыва трубы на дорогу хлынул поток кипятка с нечистотами. Утром 28 января над проезжей частью все еще стоял густой пар, а водители и пешеходы были вынуждены преодолевать потоки грязной воды.
Сейчас на месте задействованы 15 специалистов водоканала и 5 единиц спецтехники. Работы не остановят до тех пор, пока засор не будет полностью устранен. Коммунальщики должны восстановить нормальное движение стоков по трубам.
Специалисты в очередной раз призывают жителей города использовать канализацию только по назначению и не превращать ее в мусорный бак.