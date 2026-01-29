Жительница Калининграда стала фигуранткой более 100 уголовных дел за махинации с пропиской

Полицейские Калининграда задержали 34-летнюю местную жительницу, подозреваемую в массовой фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
По данным следствия, в период с апреля по октябрь прошлого года женщина прописала в своей квартире более 100 иностранных граждан. При этом фактически по указанному адресу никто из них не проживал, а за свои услуги подозреваемая взимала с каждого от 1000 до 1500 рублей.
В отношении калининградки возбуждено более 100 уголовных дел по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», которые на данный момент объединены в одно производство. Получивших фиктивную прописку мигрантов также привлекли к административной ответственности. Сейчас полиция проверяет фигурантку на причастность к другим подобным преступлениям.