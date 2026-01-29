Жительница Калининграда стала фигуранткой более 100 уголовных дел за махинации с пропиской

По данным следствия, в период с апреля по октябрь прошлого года женщина прописала в своей квартире более 100 иностранных граждан. При этом фактически по указанному адресу никто из них не проживал, а за свои услуги подозреваемая взимала с каждого от 1000 до 1500 рублей.