Стала известна причина взрыва в гомельской многоэтажке

В результате взрыва произошло обрушение потолочных плит седьмого и восьмого этажей, покосилась одна из панелей дома, были выбиты оконные рамы. Во время поисковых работ спасатели обнаружили на шестом этаже тело погибшей женщины. Повреждения получило здание детского сада, находящегося неподалеку, а также пострадало несколько припаркованных машин.