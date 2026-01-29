Стала известна причина взрыва в гомельской многоэтажке

«Эпицентром взрыва явилась кухня квартиры номер 107. Взрыву предшествовал процесс пожара, возникшего в кухонном шкафчике, расположенном рядом с газовой плитой», — приведены слова Спринцина в Telegram-канале Гомельского облисполкома.
Пожар начался с тления, затем он перебросился на бумагу, хранившуюся в шкафчике, и на его стенки, говорится в сообщении.
В результате деформировался и повредился гибкий резиновый шланг, который соединял газовую плиту с магистральным трубопроводом.
«Поскольку вентиль находился в открытом положении, газ вышел наружу и начал концентрироваться на кухне. Далее произошло его возгорание и взрыв», — сообщает Telegram-канал.
Отмечается, что на кухне отсутствовала надлежащая вентиляция — она была закрыта плитой гипсокартона.
ЧП в Гомеле.
Взрыв в гомельской десятиэтажке произошел 17 декабря 2025 года. Изначально предварительной причиной называлась вспышка газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже.
В результате взрыва произошло обрушение потолочных плит седьмого и восьмого этажей, покосилась одна из панелей дома, были выбиты оконные рамы. Во время поисковых работ спасатели обнаружили на шестом этаже тело погибшей женщины. Повреждения получило здание детского сада, находящегося неподалеку, а также пострадало несколько припаркованных машин.