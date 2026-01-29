Ричмонд
Стала известна причина взрыва в гомельской многоэтажке

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Выяснилась причина взрыва в многоэтажном доме на улице Косарева в Гомеле, произошедшего в середине декабря прошлого года — эпицентром стала кухня одной из квартир, рассказал начальник УСК по Гомельской области Максим Спринцин.

Источник: Telegram / Гомельщина официально

«Эпицентром взрыва явилась кухня квартиры номер 107. Взрыву предшествовал процесс пожара, возникшего в кухонном шкафчике, расположенном рядом с газовой плитой», — приведены слова Спринцина в Telegram-канале Гомельского облисполкома.

Пожар начался с тления, затем он перебросился на бумагу, хранившуюся в шкафчике, и на его стенки, говорится в сообщении.

В результате деформировался и повредился гибкий резиновый шланг, который соединял газовую плиту с магистральным трубопроводом.

«Поскольку вентиль находился в открытом положении, газ вышел наружу и начал концентрироваться на кухне. Далее произошло его возгорание и взрыв», — сообщает Telegram-канал.

Отмечается, что на кухне отсутствовала надлежащая вентиляция — она была закрыта плитой гипсокартона.

ЧП в Гомеле.

Взрыв в гомельской десятиэтажке произошел 17 декабря 2025 года. Изначально предварительной причиной называлась вспышка газовоздушной смеси в квартире на седьмом этаже.

В результате взрыва произошло обрушение потолочных плит седьмого и восьмого этажей, покосилась одна из панелей дома, были выбиты оконные рамы. Во время поисковых работ спасатели обнаружили на шестом этаже тело погибшей женщины. Повреждения получило здание детского сада, находящегося неподалеку, а также пострадало несколько припаркованных машин.