В Судаке мужчина превратил гараж в оружейный склад

Мужчина хранил в гараже ручную осколочную гранату Ф-1, пять корпусов РГД, кумулятивную гранату РКГ-ЗЕМ (в составе 442 грамма взрывчатого вещества), тротиловую шашку массой 198 граммов, а также три взрывателя (УЗРГМ). Имелись у жителя Судака и другие взрывоопасные предметы, которые содержат тротил, гексоген либо порох.