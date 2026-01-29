В Судаке мужчина превратил гараж в оружейный склад

В Судаке местного жителя 1978 года рождения обвиняют в незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Мужчина хранил в гараже ручную осколочную гранату Ф-1, пять корпусов РГД, кумулятивную гранату РКГ-ЗЕМ (в составе 442 грамма взрывчатого вещества), тротиловую шашку массой 198 граммов, а также три взрывателя (УЗРГМ). Имелись у жителя Судака и другие взрывоопасные предметы, которые содержат тротил, гексоген либо порох.
«Кроме того, сотрудниками ФСБ в ходе проведения обследования помещения изъято 3 единицы огнестрельного оружия украинского производства на базе автомата Калашникова, 1 карабин GSG-5, 1 ППШ (пистолет-пулемет системы Шпагина), 16 составных частей огнестрельного оружия (ударно-спусковые механизмы, стволы, ствольные рамы и прочее), патроны различного калибра свыше 200 единиц», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, жителю Судака грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время горожанин находится под подпиской о невыезде.