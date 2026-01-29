Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани из салона автобуса на дорогу выпали два пассажира

Инцидент произошел утром 29 января.

Источник: Комсомольская правда

Утром 29 января в Казани из салона автобуса на дорогу выпали два пассажира. Инцидент случился во время посадки в транспортное средство.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, один из находившихся в салоне мужчин попытался помешать закрытию автоматических дверей. В этот момент в автобус заходила девушка. Из-за неосторожных действий пассажира оба человека оказались на дороге. Инцидент попал на видео.

На данный момент сведения о состоянии пострадавших уточняются. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Казани напоминает горожанам о необходимости соблюдать правила поведения в общественном транспорте. Чтобы избежать травм при резком торможении, начале движения или маневрировании, важно не препятствовать закрытию дверей, держаться за поручни во время поездки и проявлять осторожность при входе и выходе из салона.