Утром 29 января в Казани из салона автобуса на дорогу выпали два пассажира. Инцидент случился во время посадки в транспортное средство.
Как сообщили в Госавтоинспекции города, один из находившихся в салоне мужчин попытался помешать закрытию автоматических дверей. В этот момент в автобус заходила девушка. Из-за неосторожных действий пассажира оба человека оказались на дороге. Инцидент попал на видео.
На данный момент сведения о состоянии пострадавших уточняются. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция Казани напоминает горожанам о необходимости соблюдать правила поведения в общественном транспорте. Чтобы избежать травм при резком торможении, начале движения или маневрировании, важно не препятствовать закрытию дверей, держаться за поручни во время поездки и проявлять осторожность при входе и выходе из салона.