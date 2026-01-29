В Казани из салона автобуса на дорогу выпали два пассажира

Госавтоинспекция Казани напоминает горожанам о необходимости соблюдать правила поведения в общественном транспорте. Чтобы избежать травм при резком торможении, начале движения или маневрировании, важно не препятствовать закрытию дверей, держаться за поручни во время поездки и проявлять осторожность при входе и выходе из салона.