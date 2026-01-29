Ричмонд
Гражданка Молдовы погибла в ДТП в Италии: Скутер, которым она управляла, столкнулся с грузовиком

От полученных травм наша соотечественница скончалась на месте.

Источник: Комсомольская правда

52-летняя гражданка Молдовы погибла в ДТП в Италии.

Инцидент произошел в городе Бергамо. Скутер, которым управляла наша соотечественница, столкнулся с грузовиком.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Итальянские власти начали расследование обстоятельств аварии, пишут местные СМИ.

