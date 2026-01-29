В Петербурге за взятку задержали главу Военного представительства Минобороны

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ совместно с военными следователями задержали начальника 178-го Военного представительства Министерства обороны РФ. Офицер подозревается в коррупции при реализации государственного оборонного заказа, пишет телеграм-канал Mash на Мойке.
Следствие полагает, что капитан 2-го ранга Владимир Никитин получил взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы.
«Фонтанка» уточняет, что задержание проводили сотрудники Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти совместно с военными следователями 29 января. Издание отмечает, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, а следствие устанавливает все обстоятельства преступления.
Телеканал «78» сообщает, что уголовное дело в отношении Владимира Евгеньевича Никитина возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере».