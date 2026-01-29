Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге за взятку задержали главу Военного представительства Минобороны

Начальник 178-го военного представительства Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что капитан 2-го ранга Владимир Никитин обеспечивал беспрепятственную приемку электронных компонентов за вознаграждение.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ совместно с военными следователями задержали начальника 178-го Военного представительства Министерства обороны РФ. Офицер подозревается в коррупции при реализации государственного оборонного заказа, пишет телеграм-канал Mash на Мойке.

Следствие полагает, что капитан 2-го ранга Владимир Никитин получил взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы.

«Фонтанка» уточняет, что задержание проводили сотрудники Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти совместно с военными следователями 29 января. Издание отмечает, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, а следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

Телеканал «78» сообщает, что уголовное дело в отношении Владимира Евгеньевича Никитина возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере».