В Петербурге за взятку задержали главу Военного представительства Минобороны

«Фонтанка» уточняет, что задержание проводили сотрудники Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти совместно с военными следователями 29 января. Издание отмечает, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, а следствие устанавливает все обстоятельства преступления.