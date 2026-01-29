Волгоградка подменила вещи в пункте выдачи и попала под статью

В Волгограде задержали жительницу, которая хитростью похитила товары из пункта выдачи заказов известного маркетплейса, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Сотрудники полиции Советского района установили 39-летнюю волгоградку, подозреваемую в мошенничестве.
История началась с заявления 20-летней индивидуального предпринимателя. Она обратилась в полицию, сообщив, что 19 января 2026 года из ее пункта выдачи заказов пропали товары на общую сумму около 6 тысяч рублей.
Оперативники незамедлительно приступили к работе. Проведенные оперативно-разыскные мероприятия помогли быстро установить личность злоумышленницы. 39-летняя жительница Волгограда была задержана. Она созналась в содеянном и полностью возместила причиненный ущерб.
Как выяснили правоохранители, женщина оформила заказ на одежду и пришла за ней в пункт выдачи. Зайдя в примерочную, она достала из своей сумки заранее приготовленные старые вещи — пижаму, сорочку и кофту — и незаметно подменила ими новые товары. После этого она вернула эти подделки сотруднику маркетплейса, заявив, что вещи не подошли по размеру. Из-за большого потока клиентов оператор пункта выдачи не обратила внимания на то, что возвращенные вещи не соответствуют новым.
Похищенные товары злоумышленница впоследствии продала неизвестным лицам, а вырученные деньги потратила на личные нужды.
За совершенное преступление волгоградке грозит серьезное наказание — до пяти лет лишения свободы.