Волгоградка подменила вещи в пункте выдачи и попала под статью

Как выяснили правоохранители, женщина оформила заказ на одежду и пришла за ней в пункт выдачи. Зайдя в примерочную, она достала из своей сумки заранее приготовленные старые вещи — пижаму, сорочку и кофту — и незаметно подменила ими новые товары. После этого она вернула эти подделки сотруднику маркетплейса, заявив, что вещи не подошли по размеру. Из-за большого потока клиентов оператор пункта выдачи не обратила внимания на то, что возвращенные вещи не соответствуют новым.