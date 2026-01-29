Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-спортсмена из Самары Королева арестовали по делу 25-летней давности

Экс-президент самарской федерации бокса может быть причастен к убийству 2000 года.

Источник: Комсомольская правда

Андрей Королев, бывший спортсмен, экс-председатель федерации бокса Самарской области может быть причастен к преступлению, которое было совершено более четверти века назад.

В 2000 году в Тамбове у здания больницы расстреляли полковника МВД Валерия Джураева. Он умер в реанимации, но выйти на след предполагаемых убийц не удавалось почти 26 лет.

В январе 2026 года по подозрению в совершении этого преступления задержали двух жителей Самарской области. Одним из них может быть Андрей Королев. Как пишет oboz.info, его этапировали в Москву и арестовали на время следствия.