Экс-спортсмена из Самары Королева арестовали по делу 25-летней давности

Андрей Королев, бывший спортсмен, экс-председатель федерации бокса Самарской области может быть причастен к преступлению, которое было совершено более четверти века назад.
В 2000 году в Тамбове у здания больницы расстреляли полковника МВД Валерия Джураева. Он умер в реанимации, но выйти на след предполагаемых убийц не удавалось почти 26 лет.
В январе 2026 года по подозрению в совершении этого преступления задержали двух жителей Самарской области. Одним из них может быть Андрей Королев. Как пишет oboz.info, его этапировали в Москву и арестовали на время следствия.