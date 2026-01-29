116 детей пострадали при вспышке инфекции в Тюменской области

В Тюменском районе зафиксировано массовое заболевание школьников острой кишечной инфекцией. По информации телеграм-канала SHOT ПРОВЕРКА, пострадали 116 учащихся Онохинской школы. Сообщается, что один ребенок госпитализирован, остальные пациенты проходят лечение амбулаторно. На данный момент в учебном заведении проводится проверка.
В правительстве Тюменской области официально подтвердили вспышку заболевания в селе Онохино, отметив, что ситуация находится под полным контролем регионального департамента здравоохранения и Управления Роспотребнадзора.
Для оказания помощи населению сформированы специальные медицинские бригады, в состав которых вошли врачи-педиатры и инфекционисты. В населенном пункте проводятся масштабные противоэпидемические мероприятия.
В ближайшие часы власти региона планируют запустить круглосуточную горячую линию для консультирования граждан с симптомами кишечной инфекции. Местным жителям при первых признаках заболевания рекомендуют вызывать врачей по номеру 103 или обращаться в амбулаторию.