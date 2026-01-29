Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

116 детей пострадали при вспышке инфекции в Тюменской области

В селе Онохино Тюменской области выявлена массовая вспышка острой кишечной инфекции, затронувшая 116 учеников местной школы. Ситуация взята под контроль региональным департаментом здравоохранения, на месте работают бригады инфекционистов и педиатров.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Тюменском районе зафиксировано массовое заболевание школьников острой кишечной инфекцией. По информации телеграм-канала SHOT ПРОВЕРКА, пострадали 116 учащихся Онохинской школы. Сообщается, что один ребенок госпитализирован, остальные пациенты проходят лечение амбулаторно. На данный момент в учебном заведении проводится проверка.

В правительстве Тюменской области официально подтвердили вспышку заболевания в селе Онохино, отметив, что ситуация находится под полным контролем регионального департамента здравоохранения и Управления Роспотребнадзора.

Для оказания помощи населению сформированы специальные медицинские бригады, в состав которых вошли врачи-педиатры и инфекционисты. В населенном пункте проводятся масштабные противоэпидемические мероприятия.

В ближайшие часы власти региона планируют запустить круглосуточную горячую линию для консультирования граждан с симптомами кишечной инфекции. Местным жителям при первых признаках заболевания рекомендуют вызывать врачей по номеру 103 или обращаться в амбулаторию.