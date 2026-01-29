Пассажирский автобус слетел в кювет под Гатчиной

Сегодня, 29 января, на трассе Большево — Сиверская под Гатчиной в кювет слетела маршрутка № 507А. В тот момент в салоне находились три пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.
— Для оказания помощи и оценки обстановки на место ДТП отправили автоцистерну 106-й пожарной части. Обстоятельства случившегося и состояние людей уточняются, — добавили в ведомстве.
Что стало причиной аварии, пока также неизвестно. Сотрудники МЧС России напомнили, особенно водителям общественных автобусов, о недопустимости превышения скорости.
Спустя несколько минут в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области добавили, что в результате ДТП никто не пострадал. Маршрутка не перевернулась, пассажиры смогли самостоятельно покинуть салон и уехать при помощи попутного транспорта.
