Пассажирский автобус слетел в кювет под Гатчиной

В салоне находились несколько человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 января, на трассе Большево — Сиверская под Гатчиной в кювет слетела маршрутка № 507А. В тот момент в салоне находились три пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

— Для оказания помощи и оценки обстановки на место ДТП отправили автоцистерну 106-й пожарной части. Обстоятельства случившегося и состояние людей уточняются, — добавили в ведомстве.

Что стало причиной аварии, пока также неизвестно. Сотрудники МЧС России напомнили, особенно водителям общественных автобусов, о недопустимости превышения скорости.

Спустя несколько минут в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области добавили, что в результате ДТП никто не пострадал. Маршрутка не перевернулась, пассажиры смогли самостоятельно покинуть салон и уехать при помощи попутного транспорта.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о смертельной аварии в Ломоносовском районе, где после столкновения двух машин погибла девушка.