Учащийся колледжа в Слуцке получил 2,5 года за истязание соседа по комнате

На судебной скамье оказался 18-летний учащийся, которому инкриминировали истязание несовершеннолетнего. Выяснилось, что старшекурсник учреждения профтехобразования в сентябре 2025-го избивал проживающего с ним в одной комнате в общежитии 16-летнего подростка, тем самым причиняя ему побои, продолжительную боль и мучения. Также из неприязни фигурант сковал соседу по комнате металлическими наручниками руки за спиной, обмотал вокруг головы изоленту и после этого не менее возьми раз ударил руками по разным частям тела, а также два раза выстрелил в него пластиковыми пулями из пневматического пистолета. Все происходящее на видео снимал сокурсник обвиняемого, а после выложил в интернет.