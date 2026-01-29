Ричмонд
Учащийся колледжа в Слуцке получил 2,5 года за истязание соседа по комнате

В Слуцке истязавший соседа по комнате учащийся колледжа получил 2,5 года.

Источник: Комсомольская правда

В Слуцке судили учащегося колледжа, который истязал соседа по комнате в общежитии. Подробности в прокуратуре Слуцкого района рассказали БелТА.

На судебной скамье оказался 18-летний учащийся, которому инкриминировали истязание несовершеннолетнего. Выяснилось, что старшекурсник учреждения профтехобразования в сентябре 2025-го избивал проживающего с ним в одной комнате в общежитии 16-летнего подростка, тем самым причиняя ему побои, продолжительную боль и мучения. Также из неприязни фигурант сковал соседу по комнате металлическими наручниками руки за спиной, обмотал вокруг головы изоленту и после этого не менее возьми раз ударил руками по разным частям тела, а также два раза выстрелил в него пластиковыми пулями из пневматического пистолета. Все происходящее на видео снимал сокурсник обвиняемого, а после выложил в интернет.

Свою вину обвиняемый признал. Суд приговорил его к 2,5 года ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, а также дал штраф 60 базовых величин (2700 белорусских рублей в январе 2026-го). Также он должен будет выплатить потерпевшему 2000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор еще может быть обжалован.

