Житель Уфы получил штраф за удар банкой в голову подростка и пьяную езду

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 950 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Автомобиль был конфискован в пользу государства. Также с осужденного взыскали 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшего подростка.