Житель Уфы получил штраф за удар банкой в голову подростка и пьяную езду

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, которого признали виновным в хулиганстве и в повторном вождении автомобиля в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии.
В суде установлено, что в июле прошлого года мужчина, будучи нетрезвым, на парковке у торгового центра в селе Нагаево во время ссоры ударил 16-летнего подростка по голове алюминиевой банкой и обматерил его, угрожая вырвать ему язык.
На следующий день он сел за руль автомобиля «Форд Фокус» и поехал по улице 50 лет СССР в Уфе, где его остановили инспекторы ГАИ. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Проверка показала, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 950 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Автомобиль был конфискован в пользу государства. Также с осужденного взыскали 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшего подростка.
— Прокуратура не согласна с данным наказанием и обжалует приговор в апелляционном порядке, — заключили в ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.