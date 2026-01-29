Эксперт объяснил, почему в Петербурге стали реже гибнуть в ДТП

Санкт-Петербург вошёл в число лидеров по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях по итогам 2025 года. Такой вывод следует из статистики МВД России. Эксперты объясняют результат комплексной и системной работой городских властей — от цифровизации контроля до модернизации улично-дорожной сети.
По данным комитета по транспорту, в 2025 году показатель смертности в результате ДТП в Петербурге составил 2,6 человека на 100 тысяч жителей — это существенно ниже среднероссийского уровня. Количество погибших в авариях по вине водителей в городе сократилось на 78%.
Врио председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков отметил, что таких показателей удалось добиться за счёт изменения подходов к управлению дорожным движением. В основе — цифровизация контроля, обновление инфраструктуры и точечная работа с аварийно-опасными участками.
Отдельное внимание город уделяет так называемым «очагам аварийности». По итогам 2024 года в Петербурге выявили 72 аварийно-опасных участка: 54 из них уже оборудованы комплексами фотовидеофиксации, ещё по 18 велись работы. За девять месяцев 2025 года число таких участков сократилось до 23. Семь из них уже оснащены камерами, оставшиеся 16 планируют оборудовать до конца 2026 года.
Эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов отмечает, что город на протяжении последних лет показывает устойчивую положительную динамику в рейтингах МВД.
«Эта история, действительно, очень многофакторная: количество погибших на 100 тысяч, так называемый социальный риск, показывает, как работают сопутствующие безопасности дорожного движения факторы. Это и качество уборки дорог, и содержание дорожного полотна, и мероприятия по организации дорожного движения, и оптимизация логистики движения пешеходов», — говорит Дмитрий Попов.
По его словам, решающую роль играет не столько объём финансирования, сколько эффективность его использования.
«Петербургу есть чем гордиться: при относительно небольших для мегаполиса денежных средствах мы демонстрируем стабильно хорошие показатели в безопасности дорожного движения, что явно указывает на эффективное расходование средств. Проектный подход, комплексный анализ и постоянный мониторинг ситуации на дорогах — одни из ключевых составляющих этого результата», — резюмировал эксперт.