Эксперт объяснил, почему в Петербурге стали реже гибнуть в ДТП

Отдельное внимание город уделяет так называемым «очагам аварийности». По итогам 2024 года в Петербурге выявили 72 аварийно-опасных участка: 54 из них уже оборудованы комплексами фотовидеофиксации, ещё по 18 велись работы. За девять месяцев 2025 года число таких участков сократилось до 23. Семь из них уже оснащены камерами, оставшиеся 16 планируют оборудовать до конца 2026 года.