Смертельное ДТП с участием автобуса произошло под Алматы

В результате ДТП водитель Chevrolet Nexia от полученных травм скончался на месте происшествия. Два его пассажира, а также водитель Chery Tiggo с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.