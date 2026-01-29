Ричмонд
Смертельное ДТП с участием автобуса произошло под Алматы

В Алматинской области произошло ДТП с участием двух легковых авто и пассажирского автобуса, в результате которого скончался один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: krispmedia.kz

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ДТП произошло сегодня, 29 января, в 09.20 на 15-м километре автодороги Алматы — Винсовхоз — Чапай.

«По предварительным данным, 24-летний водитель автомашины Chevrolet Nexia, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом. После чего по инерции произошло столкновение с попутно движущейся автомашиной Chery Tiggo», — сообщили в ДП Алматинской области.

В результате ДТП водитель Chevrolet Nexia от полученных травм скончался на месте происшествия. Два его пассажира, а также водитель Chery Tiggo с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.