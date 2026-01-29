Врачи уфимской больницы спасли жизнь редкой двойне, родившейся раньше срока

Как сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии, при рождении у малышей была тяжелая гипоксия, а у одного из братьев пуповина дважды обвилась вокруг шеи. Чтобы спасти детей, медики приняли решение провести кесарево сечение на 33-й неделе беременности.