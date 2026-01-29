Врачи уфимской больницы спасли жизнь редкой двойне, родившейся раньше срока

В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе произошло настоящее медицинское чудо. Врачи спасли жизнь двум мальчикам, которые относятся к самому редкому типу близнецов. У них была одна плацента на двоих, но отдельные плодные пузыри.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии, при рождении у малышей была тяжелая гипоксия, а у одного из братьев пуповина дважды обвилась вокруг шеи. Чтобы спасти детей, медики приняли решение провести кесарево сечение на 33-й неделе беременности.
Первый мальчик родился в крайне тяжелом состоянии, его вес составлял всего 1300 граммов, а рост — 38 сантиметров. Второй малыш был чуть крупнее — 1580 граммов и 41 сантиметр, но и ему сразу потребовалась помощь реаниматологов.
Новорожденные не могли дышать самостоятельно, поэтому врачи срочно провели интубацию и ввели специальный препарат, чтобы помочь их легким раскрыться. Оба ребенка прошли сложный курс лечения в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.
Благодаря совместным усилиям реаниматологов, неонатологов и неврологов, а также 34-дневному интенсивному лечению, малышей удалось выходить. При выписке домой первый мальчик уже весил 2153 грамма и вырос до 44 сантиметров. Его брат набрал вес до 2779 граммов при росте 47 сантиметров. Состояние обоих детей стабильное, и врачи отмечают положительную динамику.
