В Ростовской области будут судить подозреваемых в мошенничестве на 8 млн рублей

В Ростовской области троих жителей Азовского района, один из которых несовершеннолетний, будут судить по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Подозреваемым инкриминируют обвинения в мошенничестве и попытке мошенничества в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, сообщники через мессенджер вступили в сговор с неустановленными организаторами. В итоге каждый участник группы получил свою роль.
Схема была отработана до мелочей: неустановленные соучастники звонили жителям области, представлялись правоохранителями и сообщали о якобы готовящемся взломе банковских счетов. Чтобы «спасти» деньги, они советовали снять крупные суммы наличными и отдать их якобы инкассаторам банка для перевода на защищенный счет.
Двое подсудимых играли роль этих псевдоинкассаторов. Они лично встречались с жертвами и забирали у них деньги. Третий участник схемы был водителем.
С апреля по июнь 2025 года мошенники обманули четырех человек. Общая сумма ущерба превысила 8 млн рублей. Задержание провели при попытке хищения еще 9 млн рублей.
Пока подозреваемые находятся под домашним арестом и в следственном изоляторе. Следствие завершено. Доказательства и обвинительное заключение направили в суд. Поиск остальных участников преступной группы продолжается.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.