Ростовчанин, прикованный к инвалидному креслу, из ревности убил человека

В Ростове-на-Дону вынесен приговор в отношении жителя Железнодорожного района. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Как стало известно во время следствия, Федор, прикованной к инвалидному креслу, находился в гостях. В компании присутствовала женщина. Она понравилась и Федору, и другому мужчине.
На почве ревности случилась ссора, во время которой инвалид убил соперника.
Несмотря на серьезное кровотечение, присутствующие на месте происшествия, в том числе женщина, ставшая причиной раздора, не вызвали скорую помощь.
В итоге раненый скончался спустя несколько часов. В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.