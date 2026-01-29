Ричмонд
-12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанин, прикованный к инвалидному креслу, из ревности убил человека

В Ростове гости вечеринки спали, пока товарищ умирал в другой комнате.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону вынесен приговор в отношении жителя Железнодорожного района. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как стало известно во время следствия, Федор, прикованной к инвалидному креслу, находился в гостях. В компании присутствовала женщина. Она понравилась и Федору, и другому мужчине.

На почве ревности случилась ссора, во время которой инвалид убил соперника.

Несмотря на серьезное кровотечение, присутствующие на месте происшествия, в том числе женщина, ставшая причиной раздора, не вызвали скорую помощь.

В итоге раненый скончался спустя несколько часов. В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.