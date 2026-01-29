Ричмонд
В Воронеже мужчина умер во время поездки в автобусе

Пассажиру резко стало плохо.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже пожилой мужчина скончался во время поездки в автобусе в среду, 28 января. Информацию об этом vrn.aif.ru подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

По словам очевидцев, пассажиру резко стало плохо. Он потерял сознание и упал. Водитель автобуса высадил людей из транспорта и вызвал скорую.

В Минздраве рассказали, что прибывшие на место врачи констатировали у мужчины клиническую смерть. Медики начали реанимационные мероприятия, однако вернуть горожанина к жизни так и не удалось.