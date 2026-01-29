У жителя Крыма изъяли арсенал украинского оружия

При обыске у 45-летнего мужчины нашли ручные гранаты, тротиловые шашки и взрыватели с содержанием гексогена и пороха. Особое внимание оперативников привлекли три автомата Калашникова украинского производства. Кроме того, из тайника изъяли более 200 патронов и детали огнестрельного оружия.