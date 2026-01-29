Ричмонд
У жителя Крыма изъяли арсенал украинского оружия

В отношении 45-летнего жителя Судака, который оказался владельцем арсенала оружия украинского производства, возбудили уголовное дело. Сотрудники ФСБ изъяли у него три автомата, запас патронов и взрывчатки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Судаке сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю обнаружили в гараже местного жителя крупный склад оружия и взрывчатки. Об этом сообщает «Российская газета».

При обыске у 45-летнего мужчины нашли ручные гранаты, тротиловые шашки и взрыватели с содержанием гексогена и пороха. Особое внимание оперативников привлекли три автомата Калашникова украинского производства. Кроме того, из тайника изъяли более 200 патронов и детали огнестрельного оружия.

Мужчине уже предъявлено обвинение по уголовному делу о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ему грозит до восьми лет лишения свободы.