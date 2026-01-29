Житель Урала добился признания себя живым через суд и получил компенсацию

«Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по уникальному делу: житель города, официально признанный умершим из-за ошибки следователя, добился исправления записи в ЗАГСе и компенсации морального вреда. Иск удовлетворен частично: взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Отдел ЗАГС Екатеринбурга обязали внести изменения в актовую запись о смерти», — сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что истец был признан мертвым в 2024 году. В одной из квартир Екатеринбурга следователь обнаружил труп неизвестного без документов. Опрошенный правоохранителем человек ошибочно узнал в погибшем потерпевшего. Следователь внес имя истца в документы и отправил их на судмедэкспертизу и в ЗАГС, который признал мужчину мертвым.
Потерпевший в этот момент находился в другом городе. Его банковские карты оказались заблокированы так же, как и учетная запись на Госуслугах. Из-за этого мужчине было отказано в медицинской помощи, оформлении отцовства и получении водительских прав. При этом полиция установила настоящую личность погибшего, но запись о смерти истца уже внесли.
Суд постановил, что именно следователь не принял должных мер для установления личности умершего.