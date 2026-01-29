Житель Урала добился признания себя живым через суд и получил компенсацию

В пресс-службе уточнили, что истец был признан мертвым в 2024 году. В одной из квартир Екатеринбурга следователь обнаружил труп неизвестного без документов. Опрошенный правоохранителем человек ошибочно узнал в погибшем потерпевшего. Следователь внес имя истца в документы и отправил их на судмедэкспертизу и в ЗАГС, который признал мужчину мертвым.