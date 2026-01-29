Ричмонд
-12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Урала добился признания себя живым через суд и получил компенсацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал внести изменения в актовую запись о смерти мужчины, признанного мертвым из-за ошибки правоохранительных органов. Также в пользу потерпевшего взыскано 50 тыс. рублей компенсации, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

«Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по уникальному делу: житель города, официально признанный умершим из-за ошибки следователя, добился исправления записи в ЗАГСе и компенсации морального вреда. Иск удовлетворен частично: взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Отдел ЗАГС Екатеринбурга обязали внести изменения в актовую запись о смерти», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что истец был признан мертвым в 2024 году. В одной из квартир Екатеринбурга следователь обнаружил труп неизвестного без документов. Опрошенный правоохранителем человек ошибочно узнал в погибшем потерпевшего. Следователь внес имя истца в документы и отправил их на судмедэкспертизу и в ЗАГС, который признал мужчину мертвым.

Потерпевший в этот момент находился в другом городе. Его банковские карты оказались заблокированы так же, как и учетная запись на Госуслугах. Из-за этого мужчине было отказано в медицинской помощи, оформлении отцовства и получении водительских прав. При этом полиция установила настоящую личность погибшего, но запись о смерти истца уже внесли.

Суд постановил, что именно следователь не принял должных мер для установления личности умершего.