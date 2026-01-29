Бывший гендиректор фонда капремонта Челябинской области останется в СИЗО

Тихоненко задержали в марте 2025 года. Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. По первому эпизоду следствие считает, что он организовал проведение аукциона на ремонт крыши одного из челябинских домов, создав условия для победы определенной компании. После этого он подписал акт приемки работ и обеспечил выплату подрядчику 6 млн рублей. В апреле 2025 года в отношении бывшего чиновника было возбуждено второе уголовное дело, также о взятке.