Ричмонд
-12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший гендиректор фонда капремонта Челябинской области останется в СИЗО

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января, ФедералПресс. Челябинский областной суд оставил в силе решение о содержании под стражей бывшего генерального директора регионального фонда капитального ремонта Виктора Тихоненко. Таким образом, его арест продлен до 19 февраля 2026 года.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Постановлением Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора постановление оставлено без изменения», — сообщают в суде.

Тихоненко задержали в марте 2025 года. Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. По первому эпизоду следствие считает, что он организовал проведение аукциона на ремонт крыши одного из челябинских домов, создав условия для победы определенной компании. После этого он подписал акт приемки работ и обеспечил выплату подрядчику 6 млн рублей. В апреле 2025 года в отношении бывшего чиновника было возбуждено второе уголовное дело, также о взятке.