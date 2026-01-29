В Дагестане завели дело после убийства женщины

«Дербентским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту убийства 36-летней жительницы Республики Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.
По версии следствия, женщина вышла из дома 23 января и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий в одном из районов республики обнаружили ее останки с признаками насильственной смерти.
Ранее сообщалось, что расчлененные и обгоревшие останки человека обнаружены на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района. Личность подозреваемого установлена, однако он скрывается от следствия. Ведутся разыскные мероприятия по его задержанию.