В Дагестане завели дело после убийства женщины

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Следователи Дагестана завели уголовное дело после убийства 36-летней жительницы Дербентского района. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Дербентским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту убийства 36-летней жительницы Республики Дагестан по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина вышла из дома 23 января и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий в одном из районов республики обнаружили ее останки с признаками насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что расчлененные и обгоревшие останки человека обнаружены на окраине села Чухверкент Сулейман-Стальского района. Личность подозреваемого установлена, однако он скрывается от следствия. Ведутся разыскные мероприятия по его задержанию.