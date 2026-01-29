Ричмонд
В Пермском крае арестовали подозреваемого в поджоге станции сотовой связи

ПЕРМЬ, 29 янв — РИА Новости. Пермяка, который подозревается в поджоге базовой станции сотовой связи, арестовали, ему грозит до 20 лет колонии, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Источник: © РИА Новости

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в поджоге базовой станции сотовой связи, находящейся в Очерском округе (по ст. 205 УК РФ — терроризм)», — говорится в сообщении.

По данным суда, из-за инцидента вышло из строя телекоммуникационное оборудование, произошли масштабные сбои в работе связи.

«В результате пострадали не только обычные абоненты, но и была нарушена работа важных служб — федеральных, региональных и муниципальных организаций, что создало серьезные социальные последствия для всего округа», — добавили в судебном органе.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее краевая полиция сообщила о задержании 29-летнего мужчины, который причастен к поджогу 21 января в Очёрском округе щитовой будки с базовой станцией оператора сотовой связи. Правоохранителям фигурант рассказал, что сделал это по просьбе незнакомца за вознаграждение в 30 тысяч рублей в криптовалюте. По словам задержанного, он не смог вывести деньги, так как забыл пароль от электронного кошелька.