В Пермском крае арестовали подозреваемого в поджоге станции сотовой связи

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в поджоге базовой станции сотовой связи, находящейся в Очерском округе (по ст. 205 УК РФ — терроризм)», — говорится в сообщении.
По данным суда, из-за инцидента вышло из строя телекоммуникационное оборудование, произошли масштабные сбои в работе связи.
«В результате пострадали не только обычные абоненты, но и была нарушена работа важных служб — федеральных, региональных и муниципальных организаций, что создало серьезные социальные последствия для всего округа», — добавили в судебном органе.
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее краевая полиция сообщила о задержании 29-летнего мужчины, который причастен к поджогу 21 января в Очёрском округе щитовой будки с базовой станцией оператора сотовой связи. Правоохранителям фигурант рассказал, что сделал это по просьбе незнакомца за вознаграждение в 30 тысяч рублей в криптовалюте. По словам задержанного, он не смог вывести деньги, так как забыл пароль от электронного кошелька.