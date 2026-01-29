Ричмонд
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода четвертого февраля

БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Рассмотрение дела экс-мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, продолжится 4 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского районного суда Белгорода.

Источник: © РИА Новости

Антона Иванова признали виновным в получении взяток на сумму около 4 миллиона рублей и превышении полномочий, приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 11 миллионов рублей в феврале 2025 года. В декабре Белгородский областной суд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона, которые выявили при рассмотрении апелляции.

Первое судебное заседание состоялось в среду, 28 января.

«Следующее судебное заседание будет 4 февраля, в 14.30», — сообщил собеседник агентства.

По данным пресс-службы суда, экс-мэру продлили срок содержания под стражей на четыре месяца, до 13 мая.

Представитель суда добавил, что апелляционная жалоба не поступала.