Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода четвертого февраля

Антона Иванова признали виновным в получении взяток на сумму около 4 миллиона рублей и превышении полномочий, приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 11 миллионов рублей в феврале 2025 года. В декабре Белгородский областной суд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона, которые выявили при рассмотрении апелляции.