В Коломне рецидивист вынес более 20 пачек сливочного масла из магазина

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Росгвардейцы задержали рецидивиста, подозреваемого в краже из супермаркета более 20 пачек сливочного масла в Коломне, он передан полиции, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии.

Источник: © РИА Новости

На маршруте патрулирования росгвардейцы заметили мужчину, приметы которого совпадали с описанием из ориентировки. Согласно данным правоохранителей, несколько дней назад неизвестный похитил из магазина 21 пачку сливочного масла.

«Росгвардейцы остановили его для проверки документов. В ходе беседы 38-летний местный житель признался в содеянном и рассказал, что совершил кражу продуктов с целью их дальнейшей перепродажи», — говорится в канале главка на платформе Max.

На видео, опубликованном в канале, мужчина заходит в супермаркет, берет из холодильника несколько упаковок сливочного масла и складывает их к себе в штаны.

Как выяснилось, задержанный уже был судим за аналогичное преступление. Мужчина передан полиции для дальнейшего разбирательства.