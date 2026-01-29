В Коломне рецидивист вынес более 20 пачек сливочного масла из магазина

На маршруте патрулирования росгвардейцы заметили мужчину, приметы которого совпадали с описанием из ориентировки. Согласно данным правоохранителей, несколько дней назад неизвестный похитил из магазина 21 пачку сливочного масла.
«Росгвардейцы остановили его для проверки документов. В ходе беседы 38-летний местный житель признался в содеянном и рассказал, что совершил кражу продуктов с целью их дальнейшей перепродажи», — говорится в канале главка на платформе Max.
На видео, опубликованном в канале, мужчина заходит в супермаркет, берет из холодильника несколько упаковок сливочного масла и складывает их к себе в штаны.
Как выяснилось, задержанный уже был судим за аналогичное преступление. Мужчина передан полиции для дальнейшего разбирательства.