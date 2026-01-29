Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске

Отмечается, что возгорание произошло примерно в 7:30 утра мск на крыше одного из корпусов тепловой электростанции — загорелась кровля. Региональное МЧС в своем Telegram-канале уточняет, что там велся ремонт. В результате происшествия еще два человека пострадали, один из них госпитализирован.
По данным МЧС, спасатели локализуют возгорание. К тушению привлекли 32 человека и 12 единиц техники. Ведомство подчеркивает, что пожар на работу ТЭЦ-3 не повлиял.
МЧС России по Алтайскому краю в этот же день сообщило о гибели двух человек в результате пожара в частном доме в селе Хабары. Пожар был ликвидирован. В пресс-службе добавили, что огонь уничтожил крышу, стену и потолок дома. К ликвидации возгорания были привлечены 12 пожарных и пять единиц техники. По предварительными данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.