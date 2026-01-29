Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске

МЧС России по Алтайскому краю в этот же день сообщило о гибели двух человек в результате пожара в частном доме в селе Хабары. Пожар был ликвидирован. В пресс-службе добавили, что огонь уничтожил крышу, стену и потолок дома. К ликвидации возгорания были привлечены 12 пожарных и пять единиц техники. По предварительными данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.