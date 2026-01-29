Врач из Уфы перевел мошенникам более 10 миллионов рублей, поверив в инвестиции

В Уфе 47-летний врач одной из клиник стал жертвой крупного мошенничества, потеряв более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
По информации полиции, все началось в конце прошлого года. С медиком связался незнакомец, который представился стоматологом из другой страны. После нескольких дней общения в соцсети собеседник предложил перейти в мессенджер и рассказал о своем «успешном друге-аналитике». На следующий день этот «аналитик» провел врачу онлайн-консультацию по инвестициям, а затем представил ему «трейдера», который взялся обучать мужчину торговле на бирже.
Следуя указаниям «куратора», врач установил несколько приложений и совершил свою первую сделку. Несмотря на предупреждения сотрудников банка, он снял со своего накопительного счета 1 миллион рублей и обменял их в обменном пункте. Через несколько дней лжетрейдер предложил создать крупный «портфель» на 8 миллионов, уверяя в быстрой прибыли, и посоветовал для этого взять кредит. Врач так и поступил, оформив заем на 7 миллионов рублей под предлогом ремонта.
Получив эти деньги и добавив к ним еще 1 миллион со своего счета, он перевел все 8 миллионов на «инвестиционный счет». Однако через неделю доступ к нему заблокировали. Когда врач обратился за помощью к своему «куратору», тот потребовал внести 600 тысяч рублей для разблокировки. После отказа мужчине стали предлагать сомнительные варианты вывода средств. Осознав, что его обманули, врач обратился в полицию.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.