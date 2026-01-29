Врач из Уфы перевел мошенникам более 10 миллионов рублей, поверив в инвестиции

Получив эти деньги и добавив к ним еще 1 миллион со своего счета, он перевел все 8 миллионов на «инвестиционный счет». Однако через неделю доступ к нему заблокировали. Когда врач обратился за помощью к своему «куратору», тот потребовал внести 600 тысяч рублей для разблокировки. После отказа мужчине стали предлагать сомнительные варианты вывода средств. Осознав, что его обманули, врач обратился в полицию.