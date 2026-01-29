Скелет под домом: В Молдове на территории частного дома обнаружили человеческие останки — полиция начала расследование

Инспекторат полиции Дубоссар зарегистрировал инцидент в селе Кошница.
На территории частного домохозяйства 28 января были найдены человеческие кости.
Фрагменты скелета обнаружили во время строительных работ. Рабочие копали траншею под фундамент дома и наткнулись на останки на глубине 50−60 сантиметров.
Правоохранительные органы инициировали необходимые процессуальные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти и давности захоронения.
Полиция проверяет информацию, полученную от местных жителей.
По их словам, ранее на этом участке располагалось кладбище.
