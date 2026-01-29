Ричмонд
На воронежском заводе погиб 18-летний парень

Несчастный случай произошел ночью 29 января на воронежском предприятии.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 29 января на заводе «Воронежсинтезкаучук» погиб 18-летний молодой человек. Смертельная трагедия произошла в одном из цехов, парня затянуло в упаковочную машину. В пресс-службе предприятия подтвердили информацию о гибели несчастного. Как выяснилось, травмы, которые привели к летальному исходу, получил сотрудник подрядной организации, который не должен был там находиться, ведь линия, где произошел несчастный случай, еще не введена в эксплуатацию.

По предварительной информации администрации «Воронежсинтезкаучук», несчастный случай произошел в результате несоблюдения правил безопасности при проведении работ.

— Комиссия с участием надзорных органов и служб предприятия приступила к расследованию причин инцидента, — отметили в пресс-службе завода.