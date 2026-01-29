Росприроднадзор требует взыскать более 1,1 млрд за загрязнение почвы в Свирске

Росприроднадзор по Иркутской области подал в суд на местную компанию с требованием взыскать более 1,1 млрд рублей за ущерб, причиненный почве в Свирске. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Арбитражного суда региона, рядом с полигоном твердых бытовых отходов незаконно разместили строительный и бытовой мусор на площади почти 1,5 гектара.