Росприроднадзор требует взыскать более 1,1 млрд за загрязнение почвы в Свирске

Росприроднадзор по Иркутской области подал в суд на местную компанию с требованием взыскать более 1,1 млрд рублей за ущерб, причиненный почве в Свирске. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Арбитражного суда региона, рядом с полигоном твердых бытовых отходов незаконно разместили строительный и бытовой мусор на площади почти 1,5 гектара.
— Пробы почвы показали значительное превышение концентрации опасных веществ, включая свинец, медь, кадмий и ртуть. Часть из них превышает предельно допустимые нормы, а часть — естественный фоновый уровень. Сумма ущерба в 1,14 млрд рублей была рассчитана по утвержденной методике. Поскольку компания отказывается возмещать его добровольно, вопрос решается в арбитражном суде, — говорится в материалах дела.
Компания-ответчик отрицает свою вину, заявляя, что ее арендуемый участок огорожен, въезд контролируется, а обнаруженные вредные вещества (например, мышьяк и свинец) могут быть наследием старого завода. Администрация Свирска в своем отзыве также указала, что на оспариваемых землях не обнаружила свалок. Рассмотрение дела пока отложено.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Верховный суд отправил на пересмотр дело о вреде Ангаре от затопленной баржи.