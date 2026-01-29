Экс глава Красносельского района Петербурга отправится на службу в зону СВО

Фадеенко проходит обвиняемым по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «получение взятки в особо крупном размере». В отношении второго фигуранта дела Карапетяна судебное разбирательство продолжается в установленном порядке без изменений. Олег Фадеенко был задержан в декабре 2024 года. По версии следствия, он получал незаконные денежные вознаграждения за содействие в заключении контрактов на охрану учреждений, финансируемых из бюджета. Фадеенко признал вину. До заключения контракта на военную службу в отношении него действовала мера пресечения в виде запрета определенных действий.