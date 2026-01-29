Ричмонд
Рыбак по колено провалился под лед реки Коваши в Ленобласти

Житель 47-го региона едва не утонул в водоеме в Сосновом Бору.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 января, на реке Коваши в Сосновом Бору, что в окрестностях железнодорожной платформы, рыбак провалился под лед и едва не утонул. К счастью, на место происшествия оперативно приехали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

— Мужчина находился в воде по колено. Его транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции, — уточнили в ведомстве.

После инцидента, который мог закончится трагедией, спасатели в очередной раз призвали местных жителей не выходить на неокрепший лед, тем более в запрещенных и непроверенных локациях. Это может быть опасно, поскольку ледовая обстановка нестабильная.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что после профилактического рейда на водоемах Ленобласти административные протоколы получили четыре рыбака. Поводом для этого стало пренебрежение запретом выхода на лед.