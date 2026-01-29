Рыбак по колено провалился под лед реки Коваши в Ленобласти

Сегодня, 29 января, на реке Коваши в Сосновом Бору, что в окрестностях железнодорожной платформы, рыбак провалился под лед и едва не утонул. К счастью, на место происшествия оперативно приехали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.