В Башгидромете назвали 2025 год одним из самых теплых за последние десятилетия

Синоптики Башгидрометцентра подвели климатические итоги 2025 года. По их данным, для республики этот год стал одним из самых теплых и влажных за долгое время.
Среднегодовая температура воздуха составила +5,8 градуса, что на 2,2 градуса выше многолетней нормы. Особенно выдался январь, который оказался самым теплым за многие годы: средняя температура превысила обычные показатели сразу на 6 градусов.
Аномально теплой выдалась и вся зима 2024−2025 годов. Хотя несколько раз ненадолго приходили морозы, в целом температура была выше нормы на 1,8−6,0 градусов. Осадков выпало примерно столько, сколько обычно. Весна также пришла рано и была теплой и сырой. Реки вскрылись ото льда на 15−26 дней раньше обычного срока, а растения начали вегетацию значительно раньше.
Лето, хоть и было дождливым, не побило рекордов по осадкам, которые были установлены годом ранее. Зато июль оказался довольно прохладным: в среднем почти на градус холоднее нормы. Осень продолжила череду теплых сезонов. Особенно теплым был ноябрь, из-за чего лед на реках встал позже обычного.
Даже наступившая календарная зима не стала исключением. Декабрь был теплее обычного на 2,4 градуса. Устойчивый снежный покров на большей части республики лег только 6−8 декабря, что почти на месяц позже средних сроков.
