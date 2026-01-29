В Башгидромете назвали 2025 год одним из самых теплых за последние десятилетия

Аномально теплой выдалась и вся зима 2024−2025 годов. Хотя несколько раз ненадолго приходили морозы, в целом температура была выше нормы на 1,8−6,0 градусов. Осадков выпало примерно столько, сколько обычно. Весна также пришла рано и была теплой и сырой. Реки вскрылись ото льда на 15−26 дней раньше обычного срока, а растения начали вегетацию значительно раньше.