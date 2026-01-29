Ричмонд
«Помогите! Мама пропала»: сибирячка вышла из дома и бесследно исчезла

В Иркутске начались поиски 39-летней женщины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

— Помогите найти маму! — говорил испуганный сын в отделе полиции. С его слов, женщина вышла из дома 27 января 2026 года и бесследно исчезла. Она не отвечает на звонки уже два дня, никто не знает о ее местонахождении. Что произошло — пока неизвестно, полиция и волонтеры начали поиски.

— Последний раз 39-летнюю Веронику Хайдарову видели на улице Гоголя. По данным оперативников, она может находиться в Свердловском или Ленинском районах города, — рассказывают в МВД.

Приметы пропавшей: рост около 173 сантиметров, нормального телосложения, зеленые глаза и темные волосы. Выходя из дома, была одета в коричневые штаны и куртку, белые ботинки и серую шапку.

Все силы брошены на поиски сибирячки, если вы обладаете какой-либо информацией, или видели ее, обратитесь в полицию.