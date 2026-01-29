«Помогите! Мама пропала»: сибирячка вышла из дома и бесследно исчезла

— Помогите найти маму! — говорил испуганный сын в отделе полиции. С его слов, женщина вышла из дома 27 января 2026 года и бесследно исчезла. Она не отвечает на звонки уже два дня, никто не знает о ее местонахождении. Что произошло — пока неизвестно, полиция и волонтеры начали поиски.