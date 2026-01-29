Пожар на территории СНТ в Ростовской области унес жизнь пожилой женщины

В Аксайском районе Ростовской области вспыхнул пожар в СНТ «Ростсельмашевец-2». Это происшествие унесло жизнь 82-летней женщины, сообщили 29 января в региональном управлении МЧС.
По информации ведомства, вызов на пожар поступил в 13:05. На улице Ромашковой загорелся частный дом. Открытое пламя потушили на 80 кв. метрах в 14:45. Полную ликвидацию пожара пока не объявляли.
Умершую женщину нашли на месте происшествия во время тушения. На данный момент проводятся следственные мероприятия, выясняется причина случившегося.
